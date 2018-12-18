Вторник, 18 Декабря 2018 18:52

АрмИнфо.Самая большая фракция Национального Собрания Арцаха <Свободная Родина> единогласно проголосует за проект бюджета 2019 года. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании партии.

Как написал на своей страничке в Facebook глава партии, экс-премьер Арцаха Араик Арутюнян, расходная часть проекта составляет порядка $230 млн, которая способна обеспечить реализацию всех запланированных программой нынешних властей на 2017-2020 гг социальных проектов.

При этом экс-премьер утверждает, что зафиксированные темпы экономического развития позволят ежегодно увеличивать расходную часть бюджета, и уже к 2021 году достигнут $300 млн. По словам Арутюняна, в при таком развитии экономических показателей станет возможным сократить уровень бедности в Арцахе до минимума, а также направить существенные средства в сферу малого и среднего бизнеса и на увеличение объемов капстроительства. <Несмотря на то, что нынешним проектом бюджета не предусмотрено повышение зарплат и пенсий, поскольку это не планируется и в Армении, однако заложены хорошие основы для их повышения в будущем>,- заключил Арутюнян. По итогам 2019 года профицит бюджета Республики Арцах ожидается в размере 1,3 млрд драмов. Данный показатель является беспрецедентным для страны. Так, по словам министра, доходы госказны Арцаха в 2019 году вырастут приблизительно на 16 млрд драмов - с заложенных в утвержденном бюджете на 2018 год показателя в размере 96 млрд 428 млн драмов до 112 млрд 300 млн драмов. Расходы ожидаются в размере около 111 млрд драмов вместо текущих 101 млрд 538 млн драмов. Рост расходной части бюджета, по словам главы Минфина, обусловлен в основном увеличением капитальных расходов на 1,6 млрд драмов, сферы здравоохранения и социального обеспечения получат больше на 770 млн и 480 млм драмов соответственно. В свою очередь, капитальные расходы будут направлены на реализацию программ по строительству ряда объектов социального значения, а работников здравоохранения ожидает 15%-ое повышение заработной платы. Сфера соцобеспечения потратит дополнительные бюджетные ассигнования на внедрение накопительной пенсионной системы. Отметим, что в рамках планируемых в 2019-2021 гг. макроэкономических показателей Республики Арцах, ВВП в 2019 году составит 333,2 млрд драмов, в 2020 году - 367 млрд драмов, а в 2021 году - 404,2 млрд драмов. Собственные расходы бюджета в 2019-2021гг. прогнозируются в размере 56, 68 и 70 млрд драмов соответственно. Расходная часть бюджета в 2019 году составит 110,7 млрд драмов, в 2021 году - 111 млрд драмов, в 2021 году - 112,6 млрд драмов. Ранее сообщалось, что финансовые власти Арцаха планируют 2018 год завершить с абсолютным показателем ВВП в более 300 млрд драмов, вместо запланированных ранее 291 млрд. Дефицит госбюджета Республики Арцах в 2018 году прогнозируется на уровне 5 млрд 110 млн драмов.