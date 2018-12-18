Вторник, 18 Декабря 2018 18:36

АрмИнфо. Проект создания свободной экономической зоны в Мегри является весьма перспективным направлением. Российские инвесторы проявляют к нему интерес и намерены в нем участвовать, но все зависит от договоренностей между Арменией и Ираном. Об этом 18 декабря на пресс-конференции заявил торгпред России в Армении Андрей Бабко, заметив, что бизнесмены должны четко знать, какие именно товары будут востребованы, и какие можно будет реализовать в данной СЭЗ.

Торгпред отметил, что российские возможности зависят от правильно сформулированных задач правительства Армении. "Мы рассчитываем, что будем активно сотрудничать с новым правительством Армении>, - подчеркнул торгпред России в Армении.

Затронув основные направления армяно-российского сотрудничества в сфере экономики, Бабко подчеркнул, в частности, транспортные проекты. "Хочу напомнить, что блокада, которой подвергается Армения, отражается на развитии сотрудничества в транспортной сфере. На сегодняшний день действует только автодорога через КПП "Верхний Ларс", но в ее работе бывают перебои, которые связаны как с природными катаклизмами, так и с насыщенностью грузопотока", - заявил он.

В связи с этим обстоятельством, Бабко заявил, что одним из вариантов для решения данной проблемы является усиление роли железной дороги. "Конечно же ЮКЖД принимает для этого все необходимые меры, а именно, арендует паромы, которые могут морским путем доставлять грузы в Россию, и обратно в Армению", - подчеркнул торгпред России в Армении.

Он также заметил, что очень полезным будет также строительство железной дороги между Арменией и Ираном, что также поспособствует решению транспортных проблем. "Это позволит Армении стать транзитным хабом, ведь Армения позиционирует себя как единственная в ЕАЭС страна, у которой есть сухопутная граница с Ираном. В данном вопросе, конечно же, все упирается в инвестиции", - заключил Бабко.

Отметим, что согласно правительственной программе, общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в $32 млн, из которых $28 млн - капитальные расходы. По оценкам Министерства экономического развития и инвестиций РА, эксплуатация СЭЗ позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест и увеличить экспорт из Армении на 30%. Основной целью создания СЭЗ является развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении, как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией. Предполагается, что там будет действовать 100-120 компаний, выручка которых за 10 лет составит $52 млн. Произведенную продукцию планируется экспортировать в Иран, страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Туркменистан и другие.