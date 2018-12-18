Вторник, 18 Декабря 2018 18:30

АрмИнфо.Комитет госдоходов (КГД) Армении призывает представителей шоу-бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность, декларировать свои доходы. В противном случае, налоговая напоминает, что незаконная предпринимательская деятельность может привести и к уголовной ответственности.

Как отмечает пресс-служба налогово-таможенного органа, учитывая тот факт, что вопрос достаточно длительное время проходит различного рода обсуждения, КГД призывает деятелей культуры, шоу-бизнеса добровольно в короткие сроки декларировать свои доходы. "В противном случае, в отношении лиц, находящихся в поле зрения налогового органа, будут осуществлены контрольные мероприятия",- говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 10 сентября, на встрече с журналистами глава КГД Давид Ананян заявил, что в сфере культуры "в совершенстве" сформирована культура уклонения от уплаты налогов. "К примеру, у нас есть любимые певцы и певицы, они пишут и исполняют патриотические песни, но до сих пор

кто-либо из них не представил декларацию о годовых доходах", - сказал председатель КГД, подчеркнув, что данная императива действует уже порядка 25 лет. Как оказалось, единственный деятель культуры, своевременно представивший декларации, - народный артист РА Тигран Мансурян.