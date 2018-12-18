Вторник, 18 Декабря 2018 18:14

АрмИнфо. Комитет государственных доходов (КГД) Армении уличила строительные компании "Еранав" и "Хач 9" в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Согласно информации налогово-таможенного комитета, ЗАО "Еранав" и "Хач 9", занимающиеся строительством многоквартирных домов в административном округе Давидашен, в 2015-2018 гг. в договорах купли-продажи квартир указывала заниженную стоимость. В результате этого, в отчетах, представленных в налоговую, не были отражены реальные обороты по реализации компаний, вследствие чего государству был нанесен ущерб в особо крупном размере - более 350 млн драмов.

"По данному факту в Следственном управлении КГД РА было возбуждено уголовное дело по признакам ч.2, ст. 205-й УК Армении (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей)",- отмечается в сообщении. Следователям КГД удалось также выявить реальную стоимость реализованного недвижимого имущества.

При сопоставлении достаточных доказательств, как сообщает КГД, предъявлены обвинения руководящему составу ЗАО "Еранав" и "Хач 9" и с целью незаконного избежания давления с их стороны на свидетелей по делу и возможной фальсификации документов, они были арестованы.

Отмечается, что руководители компаний признали факт уклонения от налогов, добровольно представили в налоговый орган уточненную налоговую декларацию, в результате чего возникли дополнительные налоговые обязательства в размере свыше 425 млн драмов, из коих в госказну восстановлено уже 335 млн драмов. "С учетом данного факта, а также при наличии достаточных гарантий относительно исполнения всего объема предъявленных обязательств, мера пресечения в отношении руководителей компаний была изменена. Устранены также ограничения в отношении банковских счетов вышеуказанных лиц",- говорится в сообщении КГД РА.