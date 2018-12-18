Вторник, 18 Декабря 2018 18:08

АрмИнфо. Армения и Россия ведут активный диалог в связи с вопросом по реализации российского кредита. Об этом 18 декабря на пресс- конференции заявил Посол России в Армении Сергей Копыркин.

Посол отметил, что он проинформирован о том, что диалог на сей счет ведется весьма интенсивно, и сотрудничество продолжается, и все принятые обязательства реализуются. Он также заметил, что к работе в данной сфере привлечены соответствующие как армянские, так и российские организации.

Копыркин заметил, что сейчас он не готов особенно вдаваться в детали. "Все дело в том, что это строго конфиденциальные вопросы, и здесь, в том числе есть и коммерческие интересы определенных предприятий. Я не могу сейчас все это комментировать", - подчеркнул посол.

Отметим, что министр обороны Армении Давид Тоноян ранее отмечал, что заключены договоры о поставках Еревану российского оружия в рамках российского кредита в $100 млн. При этом он заметил, что переговоры по вопросу поставок еще не завершены.

Также министр обороны отмечал, что предыдущий российский оружейный кредит на 200 млн долларов полностью выполнен. В настоящее время идет производство и поставки по второму 100-миллионному соглашению.