Вторник, 18 Декабря 2018 14:23

АрмИнфо. Суд в отношении экс-депутата, бывшего председателя Союза добровольцев <Еркрапа> Манвела Григоряна, продлевая его арест, действует в соответствии с указаниями Специальной следственной службы. Об этом заявил адвокат Левон Багдасарян в беседе с журналистами.

По его словам, хотя Григорян обвиняется в присвоении 7 млн драмов, эти деньги еще в сентябре были переведены на депозитный счет Генеральной прокуратуры. Адвокат сообщил, что в компаниях, принадлежащих Манвелу Григоряну и его близким, проводятся проверки. <Оставим в стороне правомерность проверок. На вопрос, какой величины могут быть предполагаемые нарушения, следственный орган отвечает - максимум 1 млрд драмов. Мы дарим государству имущество стоимостью в 5 раз больше. Спрашиваем, на каком основании арестован человек, ведь оснований нет. Ответа нет>, - заявил адвокат, заверив, что все имущество Григоряна было нажито законным путем, о чем свидетельствуют также материалы дела. <Если бы следствие нашло, что имущество было нажито незаконным путем, было бы возбуждено соответствующее уголовное дело, а его нет. А следствие, уверяю вас, тщательно проверило все материалы и документы>,- подчеркнул адвокат.

Адвокат подчеркнул, что подобное выборочное правосудие в первую очередь вредит имиджу государства. По его словам, <незаконное удерживание> Григоряна под арестом ни что иное как пытка. <Подобные незаконные действия, когда о них заявляет адвокат, а власти хранят каменное молчание, позволяют делать вывод о том, что в отношении Манвела Григоряна принято политическое решение держать его в качестве заложника и медленно умерщвлять>, - заявил адвокат, напомнив, что на ситуацию отреагировал также омбудсмен.

По его словам, если Григорян действительно совершил преступление, он должен отвечать по всей строгости закона, однако оснований для ареста нет, а возможный нанесенный ущерб восстановлен. Адвокат сослался на недавнее заявление главы СНБ Артура Ванецяна о том, что в случае восстановления ущерба человек может оставаться на свободе. <Мы не требуем освобождения Манвела Григоряна от ответственности. Мы говорим, что отсутствуют основания для его ареста. Если вина в будущем будет доказана, тогда пусть он будет привлечен к ответственности>, - заявил Левон Багдасарян.

При этом он подчеркнул, что если защита Григоряна не достигнут успеха в республиканских судебных инстанциях, то она обратится в Европейский суд по правам человека. <Хотя Манвел Григорян категорически против этого, он говорит, что не хочет судиться с собственным государством, но я думаю, что мы его должны уговорить>,- заявил он.

Отметим, что Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в хищении чужого имущества.