Вторник, 18 Декабря 2018 12:36

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Армении отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва и Ереван готовят документ, который должен гарантировать отсутствие в биолабораториях на территории Армении иностранных военных.

<Из контекста сказанного становится ясно, что речь идет о биолаборатириях. Сотрудничество в сфере контроля над санитарно-эпидемиологиеской ситуацией является составляющей повестки нашей страны. Армения выполняет все свои международные обязательства в направлении мирного использования научных исследований в микробиологической сфере>,- говорится в заявлении МИД.

Отметим, что Сергей Лавров также отмечал: "С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных, который будет гарантировать, что все, что там делается, будет транспарентно с точки зрения гарантий отсутствия каких-либо угроз и рисков", - отметил министр, добавив, что подобное соглашение готовится также с Казахстаном.

Ранее "Коммерсант" писал, что российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование третьими странами биолабораторий, открытых в Армении при финансовой поддержке США. Отмечалось, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории. Во время визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что по его личному поручению российские специалисты были допущены к расположенным в Армении лабораториям, занимающимся исследованиями биоматериалов. Он подчеркнул, что у представителей РФ никогда не было и не будет проблем с доступом туда. Напомним, что в 2016 году при финансировании МО США в Армении открылись три лаборатории - в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы и в военных целях для создания и производства биологического оружия. На создание референс-лаборатории в Ереване МО США выделило $15,5, а общая объем финансирования составил $18 млн. В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели.