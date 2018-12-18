Вторник, 18 Декабря 2018 11:36

АрмИнфо. На территории Армении 18-го, днем 20-го, с 21-22 декабря ожидаются туман и осадки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. Согласно источнику, в горных регионах, а также в предгорьях ожидается снег. 19-го декабря, а также ночью 20-го ожидается погода без осадков.

Северо-восточный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Ночью 18-го декабря температура воздуха повысится на 4-5 градусов, днем понизится на 2-3 градуса.

В Ереване 18-го декабря, днем 20-го, с 21-22 декабря ожидаются туман и осадки, в высокогорных частях города - в виде мокрого снега. 19-го, ночью 20-го декабря ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +9 до +7 градусов тепла.