Вторник, 18 Декабря 2018 11:33

АрмИнфо."Армяне, живущие в Армении и во всем мире, должны гордиться успешно проведенными парламентскими выборами в стране", - заявили американские сенаторы и конгрессмены в письме и.о. премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщает Армянская Ассамблея Америки (ААА).

Согласно информации ААА, поступившей в АрмИнфо, конгресс и администрация США поздравили и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и граждан РА с историческими для республики парламентскими выборами. Американские сенаторы Эд Марки, Джек Рид и Шелдон Уайтхаус, сопредседатель двухпартийной комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Паллоне-младший, конгрессмены Дэвид Тротт, Джеки Шпейер, Дэвид Валадао, Адам Шифф и Гус Билиракис также направили поздравительное письмо Николу Пашиняну. В письме, согласно источнику, в частности, говорится о том, что с апреля месяца в Армении стартовали существенные изменения, которые носили мирный и демократический характер. "Эти изменения были мотивированы армянским народом, решительно выразившим свое стремление к открытой демократии. Воскресные выборы стали еще одной громкой победой для сторонников свободного и справедливого избирательного процесса и проводимых демократических реформах", - говорится в письме. Как считают авторы письма, благодаря свободным и прозрачным парламентским выборам армянский народ закрепил достигнутые в ходе революции результаты.

Сенаторы и конгрессмены выразили готовность продолжить содействие усилиям Армении по диверсификации своей экономики, укреплению торговых связей с Соединенными Штатами. "Мы гордимся прочными двусторонними отношения между нашими двумя странами и с нетерпением ждем укрепления наших исторических связей и дружбы", - заявили сенатор Марки и конгрессмен Паллоне. По мнению американских конгрессменов, армяне, живущие в Армении и во всем мире, должны гордиться успешными выборами в стране. "Я с нетерпением жду продолжения работы с премьер-министром Пашиняном, членами парламента и армянским народом, в деле укрепления демократии в Армении и связей между нашими народами", - сказала конгрессмен Шпейер.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино также выступил с заявлением от имени правительства США, в котором поздравил народ Армении с проведением парламентских выборов. "Мы приветствуем оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о том, что парламентские выборы в Армении были конкурентными и что кандидаты могли свободно проводить свою избирательную кампанию. Соединенные Штаты согласны с предварительными выводами ОБСЕ о том, что процесс выборов пользовался широким общественным доверием и были обеспечены основные свободы граждан. Мы призываем власти выполнить рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии, относительно будущих выборов", - заявил заместитель официального представителя Госдепартамента.