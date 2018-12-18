Вторник, 18 Декабря 2018 11:32

АрмИнфо. По положению на 10.00 18-го декабря в Следственный комитет Армении поступило 87 сообщений о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно источнику, эти нарушения несут в себе признаки преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом. Из общего количества нарушений 18 касаются Еревана, 5 - Сюника, 12 - Ширака, 9- Арагацотна, 9-Арарата, 9-Гегаркуника, 2- Армавира, 2 - Лори, по одному - Вайоц Дзора и Тавуша. 75 сообщений касались повторного голосования, 5 - нарушений тайны голосования, 2 - нарушений прав избирателей, 1 - передачи или предоставлении фальсифицированных меток. По 32 делам было отказано в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия состава преступления, по 54 сообщениям продолжается подготовка материалов.

Ранее стало известно, что в областном следственном управлении Арагацотна возбуждено уголовное дело по признакам попытки повторного голосования ( первая часть 34-153 статьи УК). По предшествовавшему внеочередным выборам периоду Следственный комитет получил 6 сообщений, по двум из которых возбуждены уголовные дела, которые направлены в Специальную следственную службу.