Вторник, 18 Декабря 2018 11:01

АрмИнфо.Бывший премьер-министр Армении, экс- первый зампредседателя ранее правящей Республиканской партии Армении (РПА) Карен Карапетян покидает партию.

Как сообщил председатель Организационного комитета РПА Рубен Тадевосян, Карапетян представил заявление об уходе из партии и, согласно уставу партии, он больше не считается республиканцем. Ранее, 21 июня Карен Карапетян представил заявление об отставке с поста первого зампредседателя Республиканской партии Армении, о чем сообщил в ходе заседания исполнительного органа партии. Карапетян вступил в партию 24-го ноября 2016 года спустя два месяца после назначения на пост премьер-министра.

Напомним, что Карен Карапетян, до того заместитель генерального директора по международным проектам ООО "Газпром энергохолдинг", а до этого глава "Газпром - Армения" 13 сентября 2016 года был назначен на должность премьер-министра Армении. Во многом именно благодаря фигуре Карена Карапетяна, как считают независимые наблюдатели, правящей Республиканской партии Армении удалось облегчить свою победу на парламентских выборах, который в тот период стал "лицом и голосом" агитационной кампании РПА. Карен Карапетян продолжал исполнять обязанности в качестве и. о. премьер-министра до избрания нового главы правительства 17 апреля 2018 года Сержа Саргсяна, после чего был назначен на пост первого вице-премьера. В дни бархатной революции

- после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра, продолжал исполнять обязанности и.о. премьер-министра. Однако 8 мая Карапетян президенту РА Армену Саркисяну подал прошение о прекращении его полномочий с поста первого вице-премьера, а также и.о. премьер­министра.

Между тем, 25 октября газета "Коммерсант" сообщила, что бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян может войти в совет

директоров российской компании "Зарубежнефть". Согласно источнику, это назначение может быть как политическим жестом, так и следствием долгой карьеры Карена Карапетяна в российских госкомпаниях в 2000-2010 годах. Близкими друзьями Карена Карапетяна собеседники "Ъ" называют российских бизнесменов Рубена Варданяна и Самвела Карапетяна (владелец холдинга "Ташир", не родственник экс-премьера). "Зарубежнефть" - сравнительно небольшая нефтекомпания на фоне лидеров отрасли в РФ. В 2017 году она добыла 5,3 млн тонн нефтяного эквивалента, основные активы расположены в РФ и во Вьетнаме. При этом в совет директоров из шести человек традиционно входят бывшие крупные чиновники. Так, его возглавляет экс-глава ФСО Евгений Муров, а уже в этом году в совет вошел экс- министр транспорта Максим Соколов. Членство в совете директоров "Зарубежнефти" неплохо оплачивается: сумма вознаграждений в 2017 году составила 38,8 млн руб. Артур Шамилов из TopContact считает, что включение Карена Карапетяна в совет директоров "Зарубежнефти" следует трактовать как признание заслуг по развитию двустороннего взаимодействия. Пытаясь выстроить хорошие отношения с новым правительством Армении, правительство РФ дает сигнал армянским элитам, что не забывает предыдущих политических лидеров, отмечает он. Это последовательная политика, добавляет господин Шамилов, приводя в пример экс- канцлера Германии Герхарда Шрёдера, входящего в совет директоров "Роснефти".