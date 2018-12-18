Вторник, 18 Декабря 2018 10:42

АрмИнфо. По положению на 08.30 в Армении есть труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, труднопроходим перевал Варденяц, а для проезда грузовых автомобилей он закрыт. Труднопроходима также дорога

Сотк-Карвачар. На дороге Капан-Каджаран в Сюникской области наблюдается гололедица. В Котайкской области, в городе Апаран Арагацотнской области идет снег. МЧС вновь призывает водителей использовать зимние шины.

Согласно сообщению Департамента по ЧС МВД Грузии автодорога Степацминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспорта. Между тем, как передает Главное управление по ЧС по Северной Осетии, на российской стороне наблюдается скопление автомобилей.