Вторник, 18 Декабря 2018 10:17

АрмИнфо.Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян накануне в Москве провел встречу со своим российским коллегой Евгением Зиничевым.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС РА, в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия при предупреждении и устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Было отмечено, что ярким примером эффективного армяно-российского сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций является действующий в Армении армяно-российский центр гуманитарного реагирования, специалисты которого готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации не только в Армении и в России, но и на территориях третьих стран. Центр также готовит специалистов по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций. Спустя три года после создания более 350 армянских специалистов уже прошли переподготовку, а 70 работников прошли переподготовку в вузах МЧС России. В этом году центр оказал наибольшее гуманитарное содействие, в рамках которого в Сирию было направлено около 100 тонн продуктов питания.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития партнерских отношений и заявили о готовности к еще большему расширению рамок существующего взаимодействия.