Понедельник, 17 Декабря 2018 20:59

АрмИнфо. По факту превышения служебных полномочий бывшим замминистра транспорта, связи и информационных технологий, в рамках дела о Южно- Кавказской железной дороге (ЮКЖД), Следственный комитет РА возбудил уголовное дело.

Как отмечается в официальном сообщении Департамента следственного комитета, в ходе всестороннего расследования по делу о злоупотреблениях, совершенных в ходе эксплуатации ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>, выявлены фактические данные о предполагаемых злоупотреблениях со стороны Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА.

Согласно предварительному следствию, Правительство Республики Армения 7 февраля 2008 в рамках подписанного концессионного соглашения с ОАО <РЖД> о передаче железнодорожной инфраструктуры Армении 100% дочке ОАО <РЖД> - ЗАО <ЮКЖД> на 30 летний срок, закрепило в договоре осуществление инвестиций в размере 122,348 млрд. на модернизацию железнодорожной инфраструктуры и 52,209 млрд. - на модернизацию подвижного состава.

Согласно концессионному соглашению, министерство обязано было ежегодно проводить исследования выполнения концессионером его договорных обязательств. С этой целью Минтранс заключил договор с аудиторской компанией на общую сумму в 40 млн драмов - на проведение финансового и технического аудита ЗАО <ЮКЖД>. В представленном в феврале 2015 году аудиторском заключении о деятельности ЮКЖД в 2008 - 2013 гг говорилось о наличии крупных финансовых нарушений, в том числе и о невыполненных ЮКЖД строительных работах в инфраструктурной сфере на общую сумму 428 млн драмов (около $950 тыс).

Курирующий и отвечающий за эту работу замминистра, исходя из групповых интересов, как отмечает следствие, фактически проигнорировал факты крупных растрат и возможных хищений, зафиксированных в аудиторском заключении, и не сообщил о них в правоохранительные органы. В результате, не было предпринято никаких эффективных мер по устранению финансовых нарушений в рамках инвестиционных обязательств ЮКЖД в рамках концессионного соглашения.

Исходя из вышесказанного Главное следственное управление СК РА возбудило уголовное дело против бывшего заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий по части 2 208 статьи УК РА и передало его Специальной следственной службе.

По предварительным данным АрмИнфо скорее всего речь идет о бывшем первом замминистре транспорта и связи Артуре Аракеляне, который был назначен на этот пост еще во время экс-министра Гагика Бегларяна по кличке Черный Гаго и является одним из его близких людей.