Понедельник, 17 Декабря 2018 18:06

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Грузию, президент Республики Армения Армен Саркисян провел в Тбилиси беседу тет-а-тет с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Как сообщает пресс-служба армянского президента, премьер-министр Грузии поблагодарил президента РА за его участие в церемонии принятия присяги новоизбранного президента Грузии, и подчеркнул, что очень приятно принимать в Грузии президента Армении.

По словам Армена Саркисяна, для него честь находится в соседней и дружественной стране во время столь важных событий.

Армен Саркисян и Мамука Бахтадзе обменялись мыслями о повестке дня армяно- грузинских отношений, подчеркнули необходимость еще большего углубления сотрудничества в различных сферах. В частности, речь шла о сотрудничестве в деле развития торгово-экономических связей, образования и культуры.