Понедельник, 17 Декабря 2018 18:05

АрмИнфо. Первое заседание парламента 7-ого созыва состоится не ранее 7 января. ЦИК в ближайшие дни обнародует окончательную дату первого заседания нового НС.

В парламенте 7-ого созыва будет 132 депутата. Блок <Мой шаг>, возглавляемый премьер- министром Николом Пашиняном, будет иметь 88 мандатов, партия <Процветающая Армения> - 26, партия <Лусавор Айастан> - 18 мандатов.

Соответствующий протокол был подписан накануне всеми членами ЦИК, ни у кого из членов особого мнения не было.

Отметим, что в новом парламенте, как и в прежних самую высокую зарплату будет получать спикер НС, его зарплата составляет более 1 млн драмов, его заместители получают более 900 тысяч драмов, рядовые депутаты свыше 600 тысяч драмов. Все 132 депутата будут иметь помощников, чья зарплата будет составлять 192 тысячи драмов.