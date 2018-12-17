Понедельник, 17 Декабря 2018 17:56

АрмИнфо. Все списки сотрудников мэрии Еревана и подотчетных ей организаций должны быть пересмотрены. Об этом во время очередного совещания заявил мэр Еревана Айк Марутян.

Он отметил, что нужно иметь полный перечень сотрудников и занимаемых ими должностей, с тем, чтобы выявить тех, кто не посещает свою работу. Мэра также оповестили о том, что в десятке организаций, в которых были проведены проверки, было выявлено множество нарушений, в одной из школ работало 9 завучей, а в некоторых организациях занята только половина зарегистрированных должностей, а остальная часть суммы распределяется среди других сотрудников.

Марутян также выразил свою обеспокоенность тем, что в некоторых частях столицы дорожные знаки отсутствуют или же расположены в неположенном месте. В ходе совещания, мэру также сообщили, что завершаются работы по установлению Рождественской елки на площади Республики. Отметим, что 21 декабря в 19:30 состоится торжественная церемония зажжения огней на главной елке страны.