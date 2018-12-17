Понедельник, 17 Декабря 2018 17:37

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении развеивает миф о том, что некоторые виды связи являются более "надежными" и не подвержены "прослушке" или "расшифровке".

Как сообщил в беседе с журналистами директор научно-образовательного центра Службы национальной безопасности РА Армен Кинакцян, все виды связи, в том числе и считающиеся наиболее "надежными" WhatsApp и Viber могут быть прослушаны, а сообщения, посылаемые посредством них, расшифрованы.

Однако, подчеркнул он, для этого требуется соответствующее решение суда на основе представленных СНБ мотиваций. То есть бытующее в народе мнение о том, что все телефонные разговоры всех граждан республики в круглосуточном режиме прослушиваются сотрудниками спецслужб, ошибочное.

Как пояснил Кинакцян, прослушка и расшифровка осуществляется по заранее выбранным тематическим ключевым словам.