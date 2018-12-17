Понедельник, 17 Декабря 2018 17:25

АрмИнфо. Москва и Ереван готовят в настоящее время документ, который должен гарантировать отсутствие в биолабораториях на территории Армении иностранных военных. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, 17 декабря в эфире Радио "Комсомольская правда".

Отвечая на вопрос, как Россия намерена решать вопрос существования и активной работы зарубежных биолабораторий в постсоветских странах, в том числе в Армении и Грузии, Сергей Лавров сказал, что с Арменией завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать отсутствие каких-либо рисков и угроз и транспарентность. "С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных, который будет гарантировать, что все, что там делается, будет транспарентно с точки зрения гарантий отсутствия каких-либо угроз и рисков", - отметил министр, добавив, что подобное соглашение готовится также с Казахстаном.

Сергей Лавров также подчеркнул, что грузинская сторона пригласила группу дипломатов, чтобы они ознакомились с деятельностью действующих в Грузии зарубежных биолабораторий: "Мы выразили благодарность, сказали, что понять, что делается в этих биолабораториях, насколько эти эксперименты опасны для России и соседних стран - дело не дипломатов, а специалистов-профессионалов".

При этом он подчеркнул, что у России в любой стране СНГ в разы меньше дипломатов, чем у США. "Безусловно, у них количественный перевес. Мы не можем таким же количеством ответить, зеркально насоздавать такие же марионеточные организации, как у них. И не правда, что мы не работаем со всеми политическими силами в странах СНГ. Работаем со всеми системными оппозиционерами. С несистемными, подпольщиками - не работаем. Наверное, мы приобрели иммунитет против революций. Мы и сами пережили не одну революцию и не желаем ее ни одной стране. Здесь нужна мягкая сила: развитие культуры, спорта, образования. Я считаю, что здесь мы уже можем констатировать позитивные изменения", - сказал глава российского МИД.

Ранее "Коммерсант" писал, что российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование третьими странами биолабораторий, открытых в Армении при финансовой поддержке США. Отмечалось, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории. Во время визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что по его личному поручению российские специалисты были допущены к расположенным в Армении лабораториям, занимающимся исследованиями биоматериалов. Он подчеркнул, что у представителей РФ никогда не было и не будет проблем с доступом туда.

Напомним, что в 2016 году при финансировании МО США в Армении открылись три лаборатории - в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы и в военных целях для создания и производства биологического оружия. На создание референс-лаборатории в Ереване МО США выделило $15,5, а общая объем финансирования составил $18 млн. В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели.