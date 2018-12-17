Понедельник, 17 Декабря 2018 17:05

АрмИнфо. Пять человек погибли от отравления бытовым газом в Домодедовском районе Московской области, среди жертв и пострадавших есть граждане Армении, передает МК.RU.

За жизнь еще одного пострадавшего борются врачи. Как стало известно <МК>, трагедия произошла в деревне Шестово, где возводится частная гостиница. Для шестерых приезжих рабочих (Трое из Армении и трое из Узбекистана) обычная бытовка превратилась в газовую камеру. Утром в воскресенье, 16 декабря, их в бессознательном состоянии обнаружили коллеги. Строители вызвали бригаду <скорой помощи>.

Медики зафиксировали смерть пятерых трудяг. Еще одним был жив, его в тяжелом состоянии доставили в больницу города Видное. По версии врачей, причиной трагедии могло стать отравление бытовым газом. В бытовке следователи обнаружили газовый баллон, которым обогревались мигранты. Кроме того, ночью гастарбайтеры выпивали. Скорее всего, мужчины уснули и не заметили, как потухла горелка.

Как пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно­медицинской экспертизы тел погибших с целью установления точной причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Первоначально на этом участке, примыкающем к автотрассе,был возведен гаражный комплекс. Однако хозяева решили, что этот бизнес не принесет прибыли, и снесли здание. А затем в считанные месяцы возвели на его месте гостиницу. По подсчетам жителей деревни, на масштабной стройке трудятся несколько десятков рабочих. Все они приезжие, ведут очень замкнутый образ жизни и с местными не общаются. В настоящее время в гостинице идут отделочные работы.