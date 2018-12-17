Понедельник, 17 Декабря 2018 16:43

АрмИнфо. Только в 2018 году на официальные сайты госструктур Армении было осуществлено порядка 3 млн хакерских атак. Об этом в беседе с журналистами сообщил директор научно-образовательного центра Службы национальной безопасности РА Армен Кинакцян.

По его словам, львиная доля атак пришлась на азербайджанских хакеров, правда были случаи нападения и из европейских стран. По мнению Кинакцяна, активизация хакеров была обусловлена весенними процессами в Армении с целью оказать на них воздействие извне. При этом он признался, что СНБ не проводила отдельного изучения на сей счет.

Говоря о преступлениях в сфере разведки и контрразведки, Кинакцян сообщил, что со времен независимости было выявлено 20 случаев работы на Азербайджан и 1 случай, работы Турцию (речь о Мураде Боджоляне). В целом, по его словам, по обвинению в госизмене приговорены 25 человек.

Он также отметил, что противники посредством внедрения агентов в социальные сети могут воздействовать на общественные настроения в стране, путем распространения паники, пораженческих настроений, пессимистических прогнозов на будущее. "И с учетом ряда факторов, к примеру, заблокированности границ республики, в условиях катастрофических демографических тенденций, противник в долгосрочной перспективе такими методами может достичь поставленных целей",- предупредил сотрудник СНБ.