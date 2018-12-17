Понедельник, 17 Декабря 2018 16:28

АрмИнфо.Я призываю вас не особенно углубляться в содержании прослушки разговора между и.о. премьер-министра Николом Пашиняном с главой СНБ, а также глав СНБ и ССС. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. министра юстиции Артак Зейналян.

Он напомнил, что при новой власти было огромное множество судебных актов, которые, однако, не удовлетворили орган, который представлял ходатайство об аресте. И.о. министра юстиции также заверил, что он не давал каких-либо указаний кому бы то ни было.

Зейналян также подчеркнул, что не хочет делать предметом обсуждений содержание данной записи. По мнению и.о. министра юстиции, запись была сделана и дозировано публикуется с определенной целью. "В век информационных технологий право на тайну коммуникации является весьма уязвимым. Это шантаж и терроризм. Если мы станем обсуждать содержание записи, то фактически станем орудием в руках тех людей, которые их распространяют. Право на их обсуждение имеет только суд. Хочу заметить, что мы все являемся потенциальными жертвами, пока организатор не был обнаружен и наказан ", - подчеркнул и.о. министра. Зейналян призвал журналистов не слишком углубляться в содержание данной записи, заверив, что судебная система в Армении стала более независимой, свидетельством этого является то, что государственные органы стали проигрывать в суде. И.о. министра также отметил, что уже есть концепция повышения независимости судей, которая в скором времени будет представлена.

Отметим, что в сети 11 сентября в сети появилась первая часть записи прослушки телефонного разговора директора Службы национальной

безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. В ходе беседы Ванецян признается: "Мне позвонил судья, который должен вынести приговор об аресте, кажется по имени Грач: Он был напуган, сказал, что должен посмотреть все основания до вынесения вердикта. Я ему сказал - посмотри все дело, <духов> (арм. с духом - Ред.) смотри, но Кочарян должен быть арестован в любом случае". После этого в прямом эфире на Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, возможно, цель прослушки - политический саботаж. Уже вечером Никол Пашинян на митинге в рамках предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана заявил, что прослушка глав СНБ и ССС является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. Сам судья Ваче Маркарян заявлял, что не знаком с Ванецяном и не мог ему звонить. По факту прослушки Следственный комитет (СК) Армении 12 сентября принял в производство уголовное дело, возбужденное в Управлении по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи. Дело было возбуждено по ч.1 ст. 146 УК РА и п.4 ч.3 ст.254 УК РА. Ведение предварительного расследования поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел следственного органа. После чего 5-го декабря в сети появилась очередная "прослушка". На этот раз, помимо фигурировавших в прошлой записи глав СНБ и ССС Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна, имеется запись с участием и.о. премьер-министра - запись Никола Пашиняна и Артура Ванецяна. Беседа ведется вокруг Юрия Хачатурова и Роберта Кочаряна. Согласно "прослушке", Ванецян звонит Пашиняну и докладывает ему о том, что глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян хочет арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела 1 марта 2008 года. При этом он выражает обеспокоенность в связи с тем, что на сей счет могут возникнуть проблемы с "русскими". "Прослушивание телефонных бесед высокопоставленных должностных лиц Армении делается по одной простой причине - коррупционная система чувствует, что кольцо вокруг нее сжимается", - заявил в ходе прямого эфира в Facebook и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян.