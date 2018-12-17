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|Журналисты из Казахстана, Армении и Киргизии прибыли в Крым познакомиться с жизнью региона
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АрмИнфо. "Я обвиняю Азербайджан в покушении на мое убийство 10 сентября 2017 года в бакинской тюрьме", - заявил корр. АрмИнфо известный блогер Александр Лапшин, комментируя начало коммуникации Европейского суда по правам человека с Баку.
Как считает блогер, власти Азербайджана обязаны были его защитить, но не сделали этого. "Сейчас уже неважно, устроили покушение враждебные Алиеву кланы, или сам Алиев", - подчеркнул Александр Лапшин. Он напомнил, что через три дня сразу после покушения президент Азербайджана помиловал его. "Хотя я никогда не признавал своей вины, и помилования не просил", - заметил блогер. Он сообщил также, что прилетев в Израиль, сразу с трапа самолета был увезен в больницу, где было вынесено заключение о попытке на убийство. "Израильские эксперты охарактеризовали характер травм, как попытку на убийство. Затем к такому же выводу пришли специалисты в России, Нидерландах и США", - отметил Александр Лапшин. Он подчеркнул, что, несмотря на предпринимаемые Баку попытками давления на ЕСПЧ, иск принят к рассмотрению весной 2018 года. А накануне стало известно, что суд счел доводы истца обоснованными для возбуждения производства в отношении Азербайджана. Баку отведено три месяца на представление своих возражений, после чего ЕСПЧ начнется рассмотрение дела по существу.
Напомним, что в конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал виновным гражданина России и Израиля Александра Лапшина "за незаконное пересечение государственной границы Азербайджана в составе преступной группы", приговорив его к трем годам лишения свободы. Позже блогер был экстрадирован в Азербайджан. 10 сентября 2017 года, во время пребывания Лапшина в тюрьме, СМИ распространили сообщение о его попытке самоубийства. Уже на следующий день президент Азербайджана подписал распоряжение о его помиловании, после чего он уехал в Израиль. После освобождения блогер заявил о том, что в бакинской тюрьме на него было совершено покушение.
|Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска адвоката Роберта Кочаряна против Никола Пашиняна
|Армен Саркисян принял участие в официальной церемонии инаугурации Саломе Зурабишвили: Президент Армении пожелал успехов Грузии и ее новому президенту
|Ученые из Китая обсудили в Ереване будущее армяно-китайских отношений
|Ванецян: Российский военнослужащий, обвиняемый в убийстве жительницы Гюмри, должен предстать перед армянским судом
|Ванецян о процессах вокруг ААЦ: Как только будет нужно, мы появимся
|Ранен военнослужащий в Арцахе
|Ванецян: Проблем с призывом жителей Джавахка в армянскую армию нет
|Артак Зейналян посетил в УИУ Наири Унаняна, осужденного по делу о теракте 27 октября 1999 года
|Пресс-секретарь и.о. премьера Армении вновь опроверг Лукашенко: Пашинян поднимал вопрос продажи российского оружия Азербайджану
|Пашинян: Армения стала самым популярным туристическим направлением для россиян на новогодние праздники
|На КПП "Верхний Ларс" со стороны России скопились автомобили
|Александр Лапшин: Я обвиняю Азербайджан в покушении на мое убийство
|Отставка министра обороны Арцаха никак не связана с внутриполитическими процессами в Армении- Ванецян
|Глава СНБ Артур Ванецян опроверг свое назначение в Кабмин и рассказал о некоторых деталях коррупционных дел
|Стартовала уникальная акция "Поможем селам Армении"
|Руководители Армении поздравили главу Казахстана и казахстанский народ с Днем независимости
|Спецслужбы Ирана и Азербайджана хорошо взаимодействуют - Алави
|Партия <Страна закона> сменила лидера
|Президент РА направил поздравительное послание политическим силам, вошедшим в парламент нового созыва
|На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана за неделю режим перемирия был нарушен 250 раз
|В протестантской церкви в Гааге второй месяц продолжается литургия с целью предотвращения депортации армянской семьи
|В Армении завершились съемки мистического сериала Сергея Саркисова для американского телевидении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го декабря
|И.о. премьера: Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается для Армении одним из важнейших приоритетов
|Никол Пашинян: Человек должен быть последовательным в своих правах, что должно привести к уважению прав других
|Никол Пашинян поговорил по телефону с Джастином Трюдо
|Омбудсмен: В сфере службы пробации существуют системные проблем
|Генпрокуратура Армении получила 442 сигнала о нарушениях в ходе парламентских выборов
|ACBA-Credit Agricole запустил новую кампанию «Мой бизнес, мой банк»
|ВТБ (Армения) запустил новую услугу - Накопительный счет со ставкой до 9,5%
|Урсула Бернс назначена гендиректором группы VEON
|Генпрокуратура выявила новые случаи уклонения от договорных обязательств со стороны поставщиком МО
|Команда адвокатов Роберта Кочаряна обжалует решение Апелляционного суда в Кассационном суде и ЕСПЧ
|Лукашенко рассказал всю правду о том, как Серж Саргсян отказался сдать пять подконтрольных районов
|Экс-глава аппарата президента Армении не будет арестован
|Азербайджан намерен заменить часть подразделений ВС на границе с Арменией на пограничников.
|Лавров почувствовал искренний настрой Алиева возобновить с Арменией переговоры по Карабаху
|Представители войск Воздушно-космических сил (ВКС) России находятся в Армении
|Лукашенко: Не надо упрекать Беларусь в том, что она торгует оружием с Азербайджаном
|Омбудсмен Армении зафиксировал негативную динамику в состоянии здоровья Манвела Григоряна
|Журналисты из Казахстана, Армении и Киргизии прибыли в Крым познакомиться с жизнью региона
|На российской военной базе в Армении начались тренировки снайперских пар
|МИД Азербайджана: Конфликты на пространстве ОЧЭС влияют на развитие региона
|А.Лукашенко: Конфликт в Нагорном Карабахе смогут разрешить главы Армении и Азербайджана
|Александр Лукашенко: Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ
|Президент Беларуси: В Петербурге я извинялся перед Николом Пашиняном
|По итогам ежегодного телемарафона Всеармянского фонда "Айастан" собрано около $14 млн, вместо прошлогодних $12, 5 млн
|Армения временно приостановила импорт свинины из ряда регионов России
|Бако Саакян представил нового министра обороны Арцаха
|Левон Мнацаканян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха
|Космонавт из Армении в перспективе может быть подготовлен для отправки на орбиту
|Омбудсмен Армении посетил Роберта Кочаряна
|Левон Мнацаканян подал в отставку
|Алиев: сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования карабахского конфликта
|Айк Марутян представил аппарату административного района Аван нового руководителя
|Посольство России в Армении выступило с заявлением по поводу инцидента в Гюмри
|Новый посол США в РА: Подтверждаем приверженность суверенитету Армении, которая сама должна выбирать своих партнеров
|Сенат США по внешним отношениям утвердил кандидатуры послов в Армении и Азербайджане
|И.о. генсека ОДКБ поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах
|Госдеп считает, что парламентские выборы в Армении прошли более демократично, нежели президентские выборы в Грузии
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