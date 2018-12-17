Понедельник, 17 Декабря 2018 10:15

АрмИнфо. "Я обвиняю Азербайджан в покушении на мое убийство 10 сентября 2017 года в бакинской тюрьме", - заявил корр. АрмИнфо известный блогер Александр Лапшин, комментируя начало коммуникации Европейского суда по правам человека с Баку.

Как считает блогер, власти Азербайджана обязаны были его защитить, но не сделали этого. "Сейчас уже неважно, устроили покушение враждебные Алиеву кланы, или сам Алиев", - подчеркнул Александр Лапшин. Он напомнил, что через три дня сразу после покушения президент Азербайджана помиловал его. "Хотя я никогда не признавал своей вины, и помилования не просил", - заметил блогер. Он сообщил также, что прилетев в Израиль, сразу с трапа самолета был увезен в больницу, где было вынесено заключение о попытке на убийство. "Израильские эксперты охарактеризовали характер травм, как попытку на убийство. Затем к такому же выводу пришли специалисты в России, Нидерландах и США", - отметил Александр Лапшин. Он подчеркнул, что, несмотря на предпринимаемые Баку попытками давления на ЕСПЧ, иск принят к рассмотрению весной 2018 года. А накануне стало известно, что суд счел доводы истца обоснованными для возбуждения производства в отношении Азербайджана. Баку отведено три месяца на представление своих возражений, после чего ЕСПЧ начнется рассмотрение дела по существу.

Напомним, что в конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал виновным гражданина России и Израиля Александра Лапшина "за незаконное пересечение государственной границы Азербайджана в составе преступной группы", приговорив его к трем годам лишения свободы. Позже блогер был экстрадирован в Азербайджан. 10 сентября 2017 года, во время пребывания Лапшина в тюрьме, СМИ распространили сообщение о его попытке самоубийства. Уже на следующий день президент Азербайджана подписал распоряжение о его помиловании, после чего он уехал в Израиль. После освобождения блогер заявил о том, что в бакинской тюрьме на него было совершено покушение.