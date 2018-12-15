Суббота, 15 Декабря 2018 15:43

АрмИнфо-Turan. Между разведывательными службами и службами безопасности Азербайджана и Ирана налажена хорошая взаимосвязь. Об этом заявил министр информации и разведки Ирана Махмуд Алави в пятницу вечером, после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"За последние пять лет службы безопасности Ирана и Азербайджана установили конструктивные отношения, которые обеспечили прочную безопасность для обеих стран", - цитирует Алави агентство ИРНА.

"Это мой второй визит в Азербайджанскую Республику в ранге министра разведки. Руководители азербайджанских служб безопасности также несколько раз приезжали в Иран", - сказал Алави, добавив, что руководители низшего звена служб безопасности постоянно взаимодействуют друг с другом.

Turan отмечает, что официальный Баку никак не комментирует визит Алави.