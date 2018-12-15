Суббота, 15 Декабря 2018 15:38

АрмИнфо. Артур Багдасарян покидает активную политику и пост председателя партии <Страна закона> (<Оринац еркир>, OEK). Об этом стало известно в ходе внеочередного съезда партии, в котором приняли участие руководители территориальных структур партии с Еревана и со всех областей Армении.

Согласно сообщению, на пост председателя партии был выдвинут и единогласно избран Ованнес Ованнисян, который ранее был замом Багдасаряна. Вице- председателями партии стали Карине Саркисян, Ваге Торосян и Симон Акопян.

Напомним, что в 1997 году Артур Багдасарян основал и возглавил партию <Страна закона> в 1998 году. В мае 2003 года, будучи во главе

пропорционального списка партии <Страна закона>, был избран депутатом Национального Собрания третьего созыва. В июне этого же года избран Председателем Национального Собрания РА. В 2008 году Багдасарян заключил коалиционное соглашение с экс-президентом РА Сержем Саргсяном, после чего указом главы государства был назначен Секретарем Совета национальной безопасности РА.

По мнению наблюдателей Артур Багдасарян скорее всего уйдет в бизнес, так как у него в собственности винный завод и ряд иных бизнесов. После ухода из партии, наблюдатели не ожидают ее активизации, так как она считалась партией одного человека.