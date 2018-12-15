Суббота, 15 Декабря 2018 15:04

АрмИнфо.Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание в связи с победой на внеочередных парламентских выборах блока <Мой блок>, возглавляемого и.о. премьер-министром РА Николом Пашияном.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в послании глава республики поздравил также лидера партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна и Эдмона Марукяна, возглавившего партию <Просвещенная Армения>, которые по результатам голосования также прошли в парламент РА.

Президент выразил уверенность, что впредь деятельность и программы политических сил РА будут исходить из интересов Армении и Арцаха, граждан РА и всего армянства.

Напомним, что в парламент нового созыва прошли три политические силы

- блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, набравший 70,43% голосов избирателей, партия "Процветающая

Армения" (8,37% голосов) и партия "Просвященная Армения" (6,37% голосов). Итоги голосования подведены со всех 2010 избирательных участков.