Суббота, 15 Декабря 2018 15:04

АрмИнфо. С 9 по 15 декабря на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана режим перемирия был нарушен порядка 250 раз. Как сообщает пресс- служба Армии обороны Республики

Арцах, по армянским позициям было произведено около 2500 выстрелов.

Передовые подразделения ВС Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают нести боевое дежурство с повышенной бдительностью", - говорится в заявлении оборонного ведомства