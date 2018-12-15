Суббота, 15 Декабря 2018 14:17

АрмИнфо. В протестантской церкви в Гааге, где на протяжении более шести недель проводя круглосуточную литургию, пытаются предотвратить депортацию армянской семьи беженцев, ждут рождественского чуда. Информационное агентство Reuters сообщает, что с конца октября семья Тамразян: муж, жена и трое детей, продолжают укрываться в церкви.

Законодательство Нидерландов запрещает правоохранительным органам проводить действия в тех местах, где проводятся религиозные обряды. В Гаагу прибыли священники из разных областей Нидерландов, Франции, Италии и Испании, и, сменяя друг друга, у алтаря церкви они совершают непрерывное богослужение.

<Они прибыли из разных уголков мира, и это имеет очень большое значение для нашей семьи, они придают нам сил, - в беседе с Reuters сказала 21-летняя дочь Тамразянов Айарпи. <Я действительно не знаю, каков будет результат, но я надеюсь, что мы сможем остаться здесь, поскольку это наш дом>, - добавила она.

Отец семейства, Сасун, вместе с женой и тремя детьми переехал в Нидерланды из Армении в 2008 году, чтобы избежать преследования за свои политические взгляды. Власти Нидерландов теперь утверждают, что Армения сейчас является безопасной страной и семья может беспрепятственно вернуться на родину.

Reuters напоминает, что в 1960-е и 1970-е годы Нидерланды приняли большое число трудовых мигрантов, однако сейчас это одна из стран с самой жесткой политикой в отношении мигрантов в Европе.