Суббота, 15 Декабря 2018 11:27

АрмИнфо. В Армении завершились съемки мистического сериала <Прикосновение зла> (Evil Touch). Производством съемочного процесса занималась российско- американская компания <Блиц Фильм> в сотрудничестве с армянской Academy Films и американской Associated television.

Съемки сериала продлились 36 дней и стали одним из самых масштабных кинопроектов на территории Армении за последние 20 лет. Каждый день на съемочной площадке работало 70-100 человек. В следующем году сериал будет транслироваться на одном из крупнейших кабельных каналов США - CW.

Мистический сериал "Прикосновение зла" - это международный проект, который снимался на территории Армении для американского телевидения с участием армянских, американских и российских специалистов. Режиссером является Сергей Саркисов (<Блиц Фильм>), генеральный продюсер - Дэвид Маккензи (Associated television).

<Прикосновение зла> - коммерческий проект, разработанный для американского рынка, - отмечает режиссер и исполнительный продюсер проекта Сергей Саркисов. - Его производство поможет иностранным кинематографистам оценить потенциал отрасли кино в Армении, прояснить ценовую политику, уровень специалистов и познакомиться с разнообразными локациями для кинопроизводства>.

События фильма разворачиваются в Армении. Группа американских студентов, путешествующих по стране, случайно попадает в глухую деревню, которая им кажется странной и опасной. Будучи вынужденными провести там ночь, они вскоре понимают, что первоначальные подозрения были более чем оправданы, поскольку именно здесь находится темница, в которой на протяжении веков был заключен Злой дух.

В фильме участвуют американские актеры Дженнифер Виль, Джо Несивоччиа, Перри Стронг, Кармен Ходжсон, Крис Спаркс, Мелани Голдберг и Даниэль Ковин. Из армянских актеров в сериале задействованы Александр Хачатрян, Арсен Григорян и другие.

Съемки проходили в Ереване (Конд), Даштадемской крепости, Ошакане, Сагмосаванке, Аштараке, где для съемок фильма было полностью восстановлено историческое здание старой бани.

<Съемки были довольно сложными, но я очень доволен результатом. Я думаю, что нам также удалось показать Армению -архитектуру, природу, а главное - историческую насыщенность земли. Мне кажется, нам это удалось>, - сказал Сергей Саркисов.

Сергей Саркисов - один из основателей и руководителей страховой компании <РЕСО-Гарантия>. В 2004 году он отошел от оперативного управления компанией, заняв пост председателя совета директоров. В 2015 году закончил Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров, где учился у Ираклия Квирикадзе. А уже в следующем году в рамках каннского кинофестиваля Саркисов представил свою первую полноценную режиссерскую работу - короткометражный фильм <На плаву>. В том же же году Сергей Саркисов выступил в роли продюсера фильма- вестерна <Красный>, режиссером которого стал его сын Николай. В 2017 году Сергей Саркисов снял свой дебютный полнометражный фильм <На Париж> с участием звезд российского кино (Дмитрий Певцов, Рената Литивнова, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Михаил Ефремов и другие).