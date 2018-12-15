Суббота, 15 Декабря 2018 11:24

АрмИнфо. Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается для Армении одним из важнейших приоритетов. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, официальный Ереван продолжит мирный процесс во имя мира и безопасности в регионе. <Урегулирование требует реальных усилий всех сторон>, - написал Пашинян.

Напомним, что накануне свой оптимизм по поводу перспектив урегулирования конфликта выразил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, которые приводит Интерфакс-Азербайджан, в настоящее время созданы благоприятные условия для урегулирования карабахского конфликта. "Считаю, что сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования карабахского конфликта. Есть много факторов, являющихся основанием для такого заявления", - считает Алиев.