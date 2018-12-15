Суббота, 15 Декабря 2018 10:55

АрмИнфо.. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где встретился с Католикосом всех армян Гарегином II.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Католикос поздравил Пашиняна с успешной организацией и проведением выборов, которые получили высокую оценку со стороны представителей наблюдательских миссий, а также с впечатляющими результатами, зафиксированными блоком "Мой шаг" на выборах.

"Наш народ еще раз выразил Вам свое доверие с надеждой и ожиданиями на прогресс, безопасную и мирную жизнь. Это доверие должно также укрепить устремления каждого сына народа в важности внесения своего вклада в строительство родины, в заветную и священную работу ради прогресса родины. Наша церковь также должна приложить все свои усилия для укрепления национального единства, объединения потенциала нашего народа и использования всех возможностей, которыми мы также можем достичь успехов в этой жизни", - сказал Католикос всех армян.

Выразив благодарность за поздравления, пожелания и теплые слова, Никол Пашинян подчеркнул, что страна вступила в важный этап.

"Я считаю важным подчеркнуть, что происходящие изменения имеют серьезную ценностную базу, и самой важной ценностью, которая должна стать в нашей жизни обыденной вещью, является уважение прав других людей, а также своих собственных прав, потому что я считаю, что очень важно, чтобы человек был последовательным в своих правах, что должно привести к уважению прав других", - подчеркнул Никол Пашинян. Он заметил, что атмосфера гражданского, политического и индивидуального взаимного уважения является самой важной ценностью, и важно, чтобы это явление имело прочные корни в нашей стране. "В целом, в истории нашей Третьей республики часто случалось, когда демократию путали со вседозволенностью, со слабостью или вежливость путали со слабостью. Кстати, скажу, что это происходит и сейчас, и мы надеемся, что, в первую очередь, изменение этих ценностей произойдет. Взаимное уважение, уважение к свободам и осознание нашей коллективной повестки и интересов - это важная вещь, которую мы должны сделать в будущем, потому что это действительно важный этап, когда личные цели должны быть окончательно выброшены из нашего восприятия и сознания. Нужно руководствоваться национальными, государственными, общественными целями, и, в конце концов, должно быть служение во имя этих целей, и мы настроены именно так", - сказал Пашинян.