Пятница, 14 Декабря 2018 21:28

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян имел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Премьер-министр Канады поздравил Пашиняна с проведением выборов на высоком уровне и добавил, что это важно не только для Армении, но и для всего региона и мира в целом.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, Пашинян поблагодарил Джастина Трюдо за поздравления и подчеркнул важность высокой оценки выборов со стороны международных наблюдателей. <Сейчас открылось больше возможностей для дальнейшего развития и продвижения армяно-канадских отношений, и пришло время поработать в этом направлении>, - подчеркнул глава армянского правительства.

Трюдо в свою очередь отметил, что правительство Канады и он лично готов приложить все усилия для поддержки Армении. По его словам, Канада имеет большие инвестиционные возможности во многих сферах, и возглавляемое им правительство готово поддержать процесс реализации в Армению канадских инвестпроектов.

Пашинян добавил, что для Армении важно привлекать канадские инвестиции, которые повысят уровень управленческих стандартов. <Мы стремимся приложить усилия для того, чтобы наша страна стала более привлекательной для канадского бизнеса и инвесторов в целом. Мы хорошо понимаем, что для этого крайне важно наличие независимой судебной системы, и мы полны решимости реформировать нашу систему правосудия и привести ее в соответствие высоким стандартам, как в Канаде>, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув что рад тому обстоятельству, что они с Трюдо имеют одинаковые подходы к демократии.

Руководители двух стран выразили надежду на скорый повод для встречи и обсуждения вопросов двусторонней повестки.