Пятница, 14 Декабря 2018 20:53

АрмИнфо. <В сфере пробации существуют системные проблемы, которые обусловлены неэффективностью институционального сотрудничества между различными государственными органами>, - заявил омбудсмен Армении Арман Татоян в связи с публикацией доклада Офиса защитника прав человека, подготовленного по специальной методике, отражающей результаты визитов, интервью и опросов, проведенных со всеми отделами Государственной службы пробации. Отчет содержит всесторонний обзор текущего состояния Службы пробации.

Татоян заметил, что служба порой руководствуется неправильными принципами, заложенными в функциональной области. Все это затрудняет роль пробации, ресоциализации личности и реинтеграции общества. Тем не менее, я подчеркиваю приверженность министра юстиции изменениям в этой области на основе нашего доклада >, - сказал Татоян.

Посещения офиса Защитника прав человека и результаты их исследований показывают, что материально-техническое оборудование для работы сотрудников Службы пробации, а также персонала, особенно с привлечением психологов и других специалистов, является недостаточным.

Омбудсмен также отметил, что в обществе сложились стереотипы в отношении осужденных за преступления, препятствующие полному решению проблем. В докладе также затрагивались существующие проблемы уголовного законодательства. Они касаются надзора за вынесением приговоров, не связанных с лишением свободы, условно- досрочным освобождением, неисполнением определенных функций, в связи с отсутствием правовых оснований, а также пересмотром всей пенитенциарной системы.

В отчете, подготовленном при поддержке посольства Нидерландов в Армении и Грузии, были представлены предложения по решению проблем