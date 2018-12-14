Пятница, 14 Декабря 2018 20:52

АрмИнфо. Специально созданная Генпрокуратурой Армении группа получила и рассмотрела 442 сигнала о правонарушениях в ходе состоявшихся 9 декабря парламентских выборов в Армении.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, информация о 190 случаях была получена в результате мониторинга публикаций СМИ и записей граждан в социальных сетях. 157 случаев были зарегистрированы в форме заявлений граждан в Полицию или прокуратуру РА, а остальные - в результате отчетов, представленных Полицией.

Генпрокуратура сообщает, что в 271 случае сигналы имели общий характер, без конкретики и по ним были проведены или пока проводятся проверки. Из них 161 случай уже опровергнут.

Небезосновательные сигналы по 165 случаям находятся в стадии подготовки дел согласно статей 180-181 Уголовно-процессуального кодекса. Из них 113 случаев относятся к попыткам проголосовать более одного раза или вместо другого лица, 4 - касается препятствий работе доверенного лица, 13 - препятствование осуществлению избирательного права, 1 случай - препятствование осуществлению воли избирателя, 9 - связаны с нарушением тайны голосования, 11 - касаются фактов дачи предвыборных взяток, 3 - использование поддельных бюллетеней. По 12 из 165 дел было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уголовные дела были возбуждены по 6 подготовленным материалам, из которых 2 дела касаются попытки проголосовать более 1 раза или вместо другого лица, 2 дела связаны с предложением взятки, 1 - касается препятствования исполнению воли избирателя и 1 - препятствование работе доверенного лица.

По 4 делам предворительные следственные действия проводит Специальная следственная служба, а по 2 делам следователи Следственного комитета РА.