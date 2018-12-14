Пятница, 14 Декабря 2018 20:05

АрмИнфо. Банк ACBA-Credit Agricole запустил новую кампанию «Мой бизнес, мой банк», которая существенно отличается от предыдущих всех решений, существующих в финансовой системе. Об этом говорится в официальном сообщении банка. Согласно источнику, банк предлагает пакетные решения с лучшими инструментами для совершенствования бизнеса, в котором впервые совмещены финансовые и нефинансовые услуги.

В частности, пакет нефинансовых услуг предусматривает возможность проведения маркетингового, стратегического, бухгалтерского, а также энергетического аудитов.

«Это новый формат партнерства, который является продолжением наших предыдущих шагов, и мы продолжим развивать это направление в будущем. Мы не хотим выступать в качестве исключительно поставщика финансовых услуг и делаем все возможное для развития наших партнерских отношений», - сказал генеральный исполнительный директор банка ACBA-Credit Agricole по линии координации бизнес-процессов Арсен Мелконян.

В рамках кампании «Мой бизнес, Мой банк» Банк еще больше углубляет реальные партнерские отношения с МСБ, которые создавались в течение долгих лет.

Со всеми реализуемыми программами можно познакомится на официальном сайте банка www.acba.am , а

с нефинансовыми услугами на специально созданном Банком сайте для МСБ www.sme.acba.am

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, “ACBA Federation" CJSC - 71%.