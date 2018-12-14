Пятница, 14 Декабря 2018 19:29

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) объявляет о запуске новой услуги - Накопительного счета, который будет приносить владельцу доход до 9,92% годовых при ставке в 9,5%.Как сообщает пресс-служба банка, ставки по Накопительному счету в драмах составляют от 1,5% до 9,5% годовых в зависимости от срока и суммы.

"В отличие от срочного депозита, открыв Накопительный счет в Банке ВТБ (Армения), клиент имеет возможность снимать средства или пополнять Накопительный счет в удобное время, неограниченное количество раз, не теряя при этом уже начисленные проценты", - отмечено в источнике.

Согласно сообщению, новое предложение предусматривает открытие и обслуживание Накопительного счета - бесплатно; пополнение и снятие средств со счета - без ограничений; отсутствие лимита минимальной и максимальной суммы взноса; выплату процентов - ежемесячно на минимальный остаток на счете; размер ставки до 9,5% в зависимости от срока нахождения средств на счете и их объема.

С целью предоставления клиентам большей комфортности Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам пополнять свои накопительные счета автоматически посредством услуги Периодического платежного поручения. При открытии Накопительного счета клиенту предлагается сразу оформить Периодическое платежное поручение, дав тем самым задание Банку на конкретную периодичность (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) автоматически пополнять свой Накопительный счет, пользуясь поступлениями иных счетов данного клиента Банка (зарплата, арендные платежи и т.д.). Чем больше сумма на счете, тем выше начисляемые проценты.

Более подробную информацию об условиях оформления Накопительного счета можно получить в филиалaх Банка ВТБ (Армения), на официальным сайта Банка www.vtb.am или в Контактном центре Банка по номеру 87-87.

Напомним, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям.