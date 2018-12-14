|Никол Пашинян поговорил по телефону с Джастином Трюдо
|Омбудсмен: В сфере службы пробации существуют системные проблем
|Генпрокуратура Армении получила 442 сигнала о нарушениях в ходе парламентских выборов
|ACBA-Credit Agricole запустил новую кампанию «Мой бизнес, мой банк»
|ВТБ (Армения) запустил новую услугу - Накопительный счет со ставкой до 9,5%
|Урсула Бернс назначена гендиректором группы VEON
|Генпрокуратура выявила новые случаи уклонения от договорных обязательств со стороны поставщиком МО
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|Лукашенко рассказал всю правду о том, как Серж Саргсян отказался сдать пять подконтрольных районов
|Экс-глава аппарата президента Армении не будет арестован
|Азербайджан намерен заменить часть подразделений ВС на границе с Арменией на пограничников.
|Лавров почувствовал искренний настрой Алиева возобновить с Арменией переговоры по Карабаху
|Представители войск Воздушно-космических сил (ВКС) России находятся в Армении
|Лукашенко: Не надо упрекать Беларусь в том, что она торгует оружием с Азербайджаном
|Омбудсмен Армении зафиксировал негативную динамику в состоянии здоровья Манвела Григоряна
|Журналисты из Казахстана, Армении и Киргизии прибыли в Крым познакомиться с жизнью региона
|На российской военной базе в Армении начались тренировки снайперских пар
|МИД Азербайджана: Конфликты на пространстве ОЧЭС влияют на развитие региона
|А.Лукашенко: Конфликт в Нагорном Карабахе смогут разрешить главы Армении и Азербайджана
|Александр Лукашенко: Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ
|Президент Беларуси: В Петербурге я извинялся перед Николом Пашиняном
|По итогам ежегодного телемарафона Всеармянского фонда "Айастан" собрано около $14 млн, вместо прошлогодних $12, 5 млн
|Армения временно приостановила импорт свинины из ряда регионов России
|Бако Саакян представил нового министра обороны Арцаха
|Левон Мнацаканян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха
|Космонавт из Армении в перспективе может быть подготовлен для отправки на орбиту
|Омбудсмен Армении посетил Роберта Кочаряна
|Левон Мнацаканян подал в отставку
|Алиев: сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования карабахского конфликта
|Айк Марутян представил аппарату административного района Аван нового руководителя
|Посольство России в Армении выступило с заявлением по поводу инцидента в Гюмри
|Новый посол США в РА: Подтверждаем приверженность суверенитету Армении, которая сама должна выбирать своих партнеров
|Сенат США по внешним отношениям утвердил кандидатуры послов в Армении и Азербайджане
|И.о. генсека ОДКБ поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах
|Госдеп считает, что парламентские выборы в Армении прошли более демократично, нежели президентские выборы в Грузии
|По предварительным данным, вследствие крушения поезда в Анкаре граждане Армении или армяне не пострадали
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|Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
|Состоялся телефонный разговор между Николом Пашиняном и премьером Грузии
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-минмстром Ливана
|Латвия готова поделиться с Арменией опытом сотрудничества с ЕС
|Электрические сети предупреждают об отключениях 14 декабря
|Beeline значительно увеличил число 4G роуминг-партнеров
|ACBA Leasing инициировал первую встречу бенефициаров грантовой программы E-FIX Евросоюза
|Депутат: Армения должна выйти из-под мониторинга ПАСЕ
|Полиция Армении в ответ на призыв посольства США: криминогенная ситуация в РА не дает поводов для беспокойства
|Назарбаев: В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать кандидатуру Беларуси на посту генсека ОДКБ
|Никол Пашинян и Бако Саакян в Ереване обсудили вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, безопасности двух армянских республик
|Армянский военнослужащий пройдет курс лечения во Франции
|Арутюнян: В ближайшие дни правящая политическая сила примет командное решение - кому оставаться в кабмине, кому быть в парламенте
|Москва: Очевидно, что между Ереваном и Баку диалог есть, и он ведется
|Еще 26 школ Армении будут включены в программу повышения сейсмической устойчивости зданий
|14 декабря по всей территории Армении ожидаются осадки
|Дорога Степацминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
|Правительство Армении частично возместит стоимость обучения в вузах страны определенной группы лиц
|Школьники Армении при наличии абонементов смогут бесплатно посещать культурно- развлекательные учреждения страны
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АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) объявляет о запуске новой услуги - Накопительного счета, который будет приносить владельцу доход до 9,92% годовых при ставке в 9,5%.Как сообщает пресс-служба банка, ставки по Накопительному счету в драмах составляют от 1,5% до 9,5% годовых в зависимости от срока и суммы.
"В отличие от срочного депозита, открыв Накопительный счет в Банке ВТБ (Армения), клиент имеет возможность снимать средства или пополнять Накопительный счет в удобное время, неограниченное количество раз, не теряя при этом уже начисленные проценты", - отмечено в источнике.
Согласно сообщению, новое предложение предусматривает открытие и обслуживание Накопительного счета - бесплатно; пополнение и снятие средств со счета - без ограничений; отсутствие лимита минимальной и максимальной суммы взноса; выплату процентов - ежемесячно на минимальный остаток на счете; размер ставки до 9,5% в зависимости от срока нахождения средств на счете и их объема.
С целью предоставления клиентам большей комфортности Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам пополнять свои накопительные счета автоматически посредством услуги Периодического платежного поручения. При открытии Накопительного счета клиенту предлагается сразу оформить Периодическое платежное поручение, дав тем самым задание Банку на конкретную периодичность (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) автоматически пополнять свой Накопительный счет, пользуясь поступлениями иных счетов данного клиента Банка (зарплата, арендные платежи и т.д.). Чем больше сумма на счете, тем выше начисляемые проценты.
Более подробную информацию об условиях оформления Накопительного счета можно получить в филиалaх Банка ВТБ (Армения), на официальным сайта Банка www.vtb.am или в Контактном центре Банка по номеру 87-87.
Напомним, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям.
|Никол Пашинян поговорил по телефону с Джастином Трюдо
|Омбудсмен: В сфере службы пробации существуют системные проблем
|Генпрокуратура Армении получила 442 сигнала о нарушениях в ходе парламентских выборов
|ACBA-Credit Agricole запустил новую кампанию «Мой бизнес, мой банк»
|ВТБ (Армения) запустил новую услугу - Накопительный счет со ставкой до 9,5%
|Урсула Бернс назначена гендиректором группы VEON
|Генпрокуратура выявила новые случаи уклонения от договорных обязательств со стороны поставщиком МО
|Команда адвокатов Роберта Кочаряна обжалует решение Апелляционного суда в Кассационном суде и ЕСПЧ
|Лукашенко рассказал всю правду о том, как Серж Саргсян отказался сдать пять подконтрольных районов
|Экс-глава аппарата президента Армении не будет арестован
|Азербайджан намерен заменить часть подразделений ВС на границе с Арменией на пограничников.
|Лавров почувствовал искренний настрой Алиева возобновить с Арменией переговоры по Карабаху
|Представители войск Воздушно-космических сил (ВКС) России находятся в Армении
|Лукашенко: Не надо упрекать Беларусь в том, что она торгует оружием с Азербайджаном
|Омбудсмен Армении зафиксировал негативную динамику в состоянии здоровья Манвела Григоряна
|Журналисты из Казахстана, Армении и Киргизии прибыли в Крым познакомиться с жизнью региона
|На российской военной базе в Армении начались тренировки снайперских пар
|МИД Азербайджана: Конфликты на пространстве ОЧЭС влияют на развитие региона
|А.Лукашенко: Конфликт в Нагорном Карабахе смогут разрешить главы Армении и Азербайджана
|Александр Лукашенко: Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ
|Президент Беларуси: В Петербурге я извинялся перед Николом Пашиняном
|По итогам ежегодного телемарафона Всеармянского фонда "Айастан" собрано около $14 млн, вместо прошлогодних $12, 5 млн
|Армения временно приостановила импорт свинины из ряда регионов России
|Бако Саакян представил нового министра обороны Арцаха
|Левон Мнацаканян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха
|Космонавт из Армении в перспективе может быть подготовлен для отправки на орбиту
|Омбудсмен Армении посетил Роберта Кочаряна
|Левон Мнацаканян подал в отставку
|Алиев: сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования карабахского конфликта
|Айк Марутян представил аппарату административного района Аван нового руководителя
|Посольство России в Армении выступило с заявлением по поводу инцидента в Гюмри
|Новый посол США в РА: Подтверждаем приверженность суверенитету Армении, которая сама должна выбирать своих партнеров
|Сенат США по внешним отношениям утвердил кандидатуры послов в Армении и Азербайджане
|И.о. генсека ОДКБ поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах
|Госдеп считает, что парламентские выборы в Армении прошли более демократично, нежели президентские выборы в Грузии
|По предварительным данным, вследствие крушения поезда в Анкаре граждане Армении или армяне не пострадали
|Москва продолжит содействие прямому диалогу между Ереваном и Баку по Карабаху
|Ереван опровергает на этот раз Назарбаева
|Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
|Состоялся телефонный разговор между Николом Пашиняном и премьером Грузии
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-минмстром Ливана
|Латвия готова поделиться с Арменией опытом сотрудничества с ЕС
|Электрические сети предупреждают об отключениях 14 декабря
|Beeline значительно увеличил число 4G роуминг-партнеров
|ACBA Leasing инициировал первую встречу бенефициаров грантовой программы E-FIX Евросоюза
|Депутат: Армения должна выйти из-под мониторинга ПАСЕ
|Полиция Армении в ответ на призыв посольства США: криминогенная ситуация в РА не дает поводов для беспокойства
|Назарбаев: В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать кандидатуру Беларуси на посту генсека ОДКБ
|Никол Пашинян и Бако Саакян в Ереване обсудили вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, безопасности двух армянских республик
|Армянский военнослужащий пройдет курс лечения во Франции
|Арутюнян: В ближайшие дни правящая политическая сила примет командное решение - кому оставаться в кабмине, кому быть в парламенте
|Москва: Очевидно, что между Ереваном и Баку диалог есть, и он ведется
|Еще 26 школ Армении будут включены в программу повышения сейсмической устойчивости зданий
|14 декабря по всей территории Армении ожидаются осадки
|Дорога Степацминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
|Правительство Армении частично возместит стоимость обучения в вузах страны определенной группы лиц
|Школьники Армении при наличии абонементов смогут бесплатно посещать культурно- развлекательные учреждения страны
|Польша поздравила граждан Армении с открытием новой страницы в новейшей истории страны
|Армения на заседании СМИД ОЧЭС в Баку будет представлена на уровне начальника управления МИД
|Экс-глава охраны третьего президента Армении арестован еще на два месяца
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