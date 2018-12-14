Пятница, 14 Декабря 2018 19:27

АрмИнфо. Ведущий провайдер услуг связи и интернета группа VEON (NASDAQ и Euronext Amsterdam: VEON), частью которой является телекоммуникационная комапния Beeline в Армении объявляет о назначении Урсулы Бернс на должность президента и гендиректора группы компании. Об этом говорится в официальном сообщении VEON.

Согласно источнику, с июля 2017 года Урсула Бернс занимала должность председателя Совета директоров, а с мая 2018 года - исполнительного гендиректора. За это время новоназначенный гендиректор успешно внедрила упрощенную корпоративную структуру, нацеленную на усиление позиций на развивающихся рынках.

<Для меня большая честь быть президентом и генеральным директором ВЕOН. Компания работает на различных рынках, которые отличаются ростом населения, где число пользовтелей смартфонов стремительно растет. Это в свою очередь говорит о многочисленных возможностях для развития VEON. Я с большим удовольствием продолжу вести VEON к более значительным успехам>, - сказала она.

В свою очередь, глава Совета VEON Джулиан Хорн-Смит сказал, что впечатлен эффективностью работы Урсулы и ее управлением компанией. <Урсула привела группу VEON к сделке в $2,9 млрд., связанной с продажей предприятия в Италии, обеспечив стабильные показатели в течение квартала. Мы убеждены, что ее работа в качестве президента и генерального директора приведет к дальнейшему реформированию компании>, - резюмировал он.

До прихода в VEON Бернс возглавляла Xerox Corporation, в частности в 2009-2016 годах - являлась исполнительным директором компании, в 2010-2017 годах - председателем совета директоров и Бернс также возглавляла Совет директоров Exxon Mobil, Nestle и Uber.

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 млн. клиентов, которых компания обслуживает на данный момент. Отметим, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".