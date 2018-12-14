Пятница, 14 Декабря 2018 18:14

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении продолжает выявлять новые случаи невыполнения договорных обязательств в Минобороны РА со стороны компаний- поставщиков.

Так, согласно материалам дела, в период с 2013-2015 года с одной и той же компанией для ремонта различных частей одного и того же техсредства было подписано 3 договора с МО. В рамках договорных обязательств МО выплатила компании 220.000.000 драмов, а на приобретение необходимых для ремонта материалов было затрачено 59 млн драмов. Однако данное техустройство до сих пор не отремонтировано. Меж тем, полномочные должностные лица МО не заставили компанию выполнить свои обязательства, вернуть средства или выплатить штрафы за невыполненную работу.

Следствие по данному факту продолжается.

Ранее Генпрокуратура уже сообщала о том, что в целом были выявлены случаи невыполнения со стороны поставщиков своих обязательств перед МО на сумму в 700 млн драмов.