Пятница, 14 Декабря 2018 17:49

АрмИнфо. Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна обжалуют решение Апелляционного суда в Кассационном суде. Как говорится в распространенном командой защиты заявлении, они получили копию решения Апелляционного суда от 7 декабря, оставившего в силе постановление суда первой инстанции об избрании в отношении их подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В данный момент адвокаты работают над одновременным обращением в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека", - говорится в заявлении Апелляционный уголовный суд Армении 7 декабря, отклонил ходатайства команды адвокатов второго президента Роберта Кочаряна, оставив неизменным решение суда первой инстанции об избрании в отношении экс-главы РА меры пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее 7 декабря Роберт Кочарян добровольно явился в УИУ "Ереван кентрон" - во исполнение решения об аресте. Офис второго президента Армении назвал арест политической вендеттой. РПА же квалифицировала это как предвыборное давление со стороны действующей власти на политических оппонентов.