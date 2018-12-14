Пятница, 14 Декабря 2018 17:24

АрмИнфо. Азербайджан намерен заменить часть подразделений ВС на границе с Арменией на пограничников.

Как сообщает http://www.contact.az, по приказу верховного главнокомандующего АР президента Ильхама Алиева, пограничные войска займут посты и военные объекты на границе с Арменией в Газахском и Агстафинском районах. Об этом заявил в пятницу командующий погранвойсками страны Эльчин Гулиев, выступая на отчетном совещании Госпогранслужбы по итогам 2018 года. Он объяснил это решение высокой боеготовностью и оснащенностью пограничных сил. <Принятое решение позволит усилить боеготовность подразделений BС Азербайджана, создание новых резервных частей>, - заявил Гулиев.

Кроме Газаха и Агстафы с Арменией граничат еще ряд районов: Товуз, Гедабей и Дашкесан. Относительно этих районов Гулиев ничего не сказал