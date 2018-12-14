<Вчера у нас была очень подробная, продолжительная беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Мы почувствовали его искренний настрой на то, чтобы переговоры возобновить, чтобы искать конструктивные развязки>, - сказал Лавров журналистам. <Мы, как страна, которая является близким партнером и Азербайджана, и Армении, и как сопредседатель минской группы ОБСЕ, будем делать все, чтобы создать необходимые условия для достижения компромисса>, - сказал Лавров.

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