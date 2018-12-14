Пятница, 14 Декабря 2018 16:14

АрмИнфо. Не надо упрекать Беларусь в том, что она торгует оружием с Азербайджаном. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским СМИ в Минске, передает Белта.

По его словам, на испытания ракетного комплекса <Полонез> пригласил в Беларусь и армян, и азербайджанцев, и россиян и они имели возможность убедиться в том, что это действительно высокоточное оружие. <Азербайджанцы просят - продайте, - продолжил глава государства. - А нам надо кредит возвращать, который брали под это. И я тогда сказал, что продам азербайджанцам. И армянам предложил аналогичный комплекс. Армяне отказались, сославшись на то, что у них есть российский "Искандер", его на параде показывали. И мы по просьбе азербайджанцев сделали им комплекс к параду. Вот в чем, наверное, моя вина - что я постарался для парада сделать этот комплекс. Но я ведь предложил и армянам, они сказали, что не надо>. Наряду с этим глава белорусского государства резюмировал, что, несмотря ни на что, он хорошо относится ко всем странам, в том числе к Армении и армянам.