Согласно указу Президента полковник Джалал Арутюнян назначен первым заместителем командира воинской части N 19916 - начальником штаба Армии обороны Республики Арцах и освобожден от должности командира воинской части N 42009 Армии обороны Республики Арцах. По утвержденному президентом решению правительства Карен Саркисян освобожден от должности директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах. Другим утвержденным решением правительства Левон Мнацаканян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах. Указом президента Мурад Петросян освобожден от должности представителя президента Республики Арцах по особым поручениям. Согласно указу президента Карен Саркисян назначен представителем Президента Республики Арцах по особым поручениям.

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