Пятница, 14 Декабря 2018 13:23

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян посетил второго президента Армении Роберта Кочаряна. "Мы обсудили все вопросы, касающиеся полномочий защитника прав человека", сообщил журналистам Арман Татоян.

По его словам, он посетил Роберта Кочаряна на следующий день после ареста, побеседовал тет-а-тет с ним. "По итогам беседы тет-а-тет, мы подготовили соответствующие сообщения, запросы вокруг тех вопросов, которые были затронуты во время беседы", - заявил Защитник прав человека.

При этом Татоян не уточнил круг обсужденных с Кочаряном вопросов. "Сейчас не могу сказать об этом, поскольку идет процедура обсуждения и у меня есть также обязательство гарантировать конфиденциальность беседы. Мы проводим обсуждения и на связи также с адвокатами", - указал Омбудсмен.

Арман Татоян лишь отметил, что Кочарян не представил жалоб или недовольств касательно отношения служащих в УИУ. По его словам, они находятся на связи с адвокатами Роберта Кочаряна. "Для защитника прав человека не имеет никакого значения, в чем обвиняется человек или как относится общество к данному человеку. Я обязан выполнять свои функции. Это всегда было так", - подчеркнул ЗПЧ.

Апелляционный уголовный суд Армении 7 декабря, отклонил ходатайства команды адвокатов второго президента Роберта Кочаряна, оставив неизменным решение суда первой инстанции об избрании в отношении экс-главы РА меры пресечения в виде заключения под стражу. Позднее 7 декабря Роберт Кочарян добровольно явился в УИУ "Ереван кентрон" - во исполнение решения об аресте. Офис второго президента Армении назвал арест политической вендеттой. РПА же квалифицировала это как предвыборное давление со стороны действующей власти на политических оппонентов.