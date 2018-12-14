Президент Арцаха Бако Саакян сегодня уже представил командному составу АО нового командующего Карена Абрамяна, который ранее занимал должность главы Генштаба. Согласно муссируемой информации, Мнацаканян, тем не менее, не останется без работы, ему будет предложена новая должность либо в кабмине Арцаха, либо в ВС Армении.

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