Пятница, 14 Декабря 2018 13:19

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что в настоящее время созданы благоприятные условия для урегулирования карабахского конфликта, передает Интерфакс-Азербайджан.

<Считаю, что сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования карабахского конфликта. Есть много факторов, являющихся основанием для такого заявления>, - считает Алиев.

По мнению лидера Азербайджана, сегодня <к Азербайджану относятся с большим уважением на международном уровне>. <Растет наш международный авторитет и это не просто слова. Очень многие решения и резолюции международных организаций отражают нашу позицию по нагорно-карабахскому конфликту>, - подчеркнул Ильхам Алиев.