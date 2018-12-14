Пятница, 14 Декабря 2018 12:20

АрмИнфо.Мэр Еревана Айк Марутян представил аппарату административного района Аван нового руководителя - Ара Даниеляна. "Я не делю работающих людей на партии.

Для меня человек или любит Ереван и служит нашему городу и ереванцам, или нет", - отметил столичный градоначальник. Поблагодарив сотрудников за проделанную до сих пор работу, мэр обратился к их проблемам, решение которых требует принципиального подхода. Айк Марутян выразил уверенность в том, что опыт и профессиональные навыки нового руководителя административного района Ара Даниелян послужат эффективному и развитию Авана.

Мэр армянской столицы подчеркнул, что ожидает от сотрудников прозрачной работы в рамках закона, заверив в то же время, что любой случай нарушения закона будет иметь правовые последствия. "Впредь, если будут не просто упущения, а нарушения закона, я не остановлюсь ни перед чем. Наше государство перешло на новый этап, это уже новая Армения, и мы должны признать законы новой Армении. И если есть люди, которые нарушают закон, они должны быть наказаны независимо от того, кто они и чьи родственники",- сказал мэр.