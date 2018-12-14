Пятница, 14 Декабря 2018 12:19

АрмИнфо. Посольство России в Армении выступило с комментарием в связи с арестом российского военнослужащего, задержанного ранее по обвинению в нанесении побоев жительнице Гюмри, которая впоследствии скончалась.

<Обратили внимание на непрекращающийся поток эмоциональных комментариев относительно трагического инцидента в Гюмри. По-прежнему призываем не политизировать эту тему, не делать поспешных выводов и не мешать армянским следственным органам выполнять свою работу. Хотели бы также выразить соболезнования родным и близким потерпевшей>, - сообщили в российском посольстве.

Отметим, что по подозрению в жестком убийстве 57- летней жительницы Гюмри обвиняется военнослужащий 102-ой российской военной базы.

Ранее с призывом о выводе российской военной базы выступила партия "Сасна црер", которая с учетом убийства семьи Аветисянов со стороны российского военнослужащего Валерия Пермякова, а также последнего инцидента, считает необходимым прекращение деятельности базы на территории республики.

Общественная организация "Информированный гражданин" выступила с заявлением, в котором посчитала, что база нарушает свои договорные обязательства.