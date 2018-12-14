Пятница, 14 Декабря 2018 12:18

АрмИнфо.Наша политика в Армении неизменна - укрепление независимой, демократичной и процветающей Армении, которая будет жить в мире с соседями. Об этом на слушаниях в Сенате заявила новый посол США в Армении Линн Трейси.

Как сообщает радиостанция <Голос Америки>, она также подчеркнула, что считает необходимым развитие отношений с Арменией по всем направлениям. <Подтверждаем свою приверженность суверенитету Армении, которая сама должна выбирать своих партнеров>, - отметила Трейси.

По ее словам, США должны сконцентрировать предоставляемую Армении помощь по трем направлениям - борьба с коррупцией, укрепление гражданского общества, содействие независимым СМИ.