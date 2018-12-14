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АрмИнфо.Наша политика в Армении неизменна - укрепление независимой, демократичной и процветающей Армении, которая будет жить в мире с соседями. Об этом на слушаниях в Сенате заявила новый посол США в Армении Линн Трейси.
Как сообщает радиостанция <Голос Америки>, она также подчеркнула, что считает необходимым развитие отношений с Арменией по всем направлениям. <Подтверждаем свою приверженность суверенитету Армении, которая сама должна выбирать своих партнеров>, - отметила Трейси.
По ее словам, США должны сконцентрировать предоставляемую Армении помощь по трем направлениям - борьба с коррупцией, укрепление гражданского общества, содействие независимым СМИ.
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|Экс-глава аппарата президента Армении не будет арестован
|Азербайджан намерен заменить часть подразделений ВС на границе с Арменией на пограничников.
|Лавров почувствовал искренний настрой Алиева возобновить с Арменией переговоры по Карабаху
|Представители войск Воздушно-космических сил (ВКС) России находятся в Армении
|Лукашенко: Не надо упрекать Беларусь в том, что она торгует оружием с Азербайджаном
|Омбудсмен Армении зафиксировал негативную динамику в состоянии здоровья Манвела Григоряна
|Журналисты из Казахстана, Армении и Киргизии прибыли в Крым познакомиться с жизнью региона
|На российской военной базе в Армении начались тренировки снайперских пар
|МИД Азербайджана: Конфликты на пространстве ОЧЭС влияют на развитие региона
|А.Лукашенко: Конфликт в Нагорном Карабахе смогут разрешить главы Армении и Азербайджана
|Александр Лукашенко: Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ
|Президент Беларуси: В Петербурге я извинялся перед Николом Пашиняном
|По итогам ежегодного телемарафона Всеармянского фонда "Айастан" собрано около $14 млн, вместо прошлогодних $12, 5 млн
|Армения временно приостановила импорт свинины из ряда регионов России
|Бако Саакян представил нового министра обороны Арцаха
|Левон Мнацаканян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха
|Космонавт из Армении в перспективе может быть подготовлен для отправки на орбиту
|Омбудсмен Армении посетил Роберта Кочаряна
|Левон Мнацаканян подал в отставку
|Алиев: сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования карабахского конфликта
|Айк Марутян представил аппарату административного района Аван нового руководителя
|Посольство России в Армении выступило с заявлением по поводу инцидента в Гюмри
|Новый посол США в РА: Подтверждаем приверженность суверенитету Армении, которая сама должна выбирать своих партнеров
|Сенат США по внешним отношениям утвердил кандидатуры послов в Армении и Азербайджане
|И.о. генсека ОДКБ поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах
|Госдеп считает, что парламентские выборы в Армении прошли более демократично, нежели президентские выборы в Грузии
|По предварительным данным, вследствие крушения поезда в Анкаре граждане Армении или армяне не пострадали
|Москва продолжит содействие прямому диалогу между Ереваном и Баку по Карабаху
|Ереван опровергает на этот раз Назарбаева
|Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
|Состоялся телефонный разговор между Николом Пашиняном и премьером Грузии
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-минмстром Ливана
|Латвия готова поделиться с Арменией опытом сотрудничества с ЕС
|Электрические сети предупреждают об отключениях 14 декабря
|Beeline значительно увеличил число 4G роуминг-партнеров
|ACBA Leasing инициировал первую встречу бенефициаров грантовой программы E-FIX Евросоюза
|Депутат: Армения должна выйти из-под мониторинга ПАСЕ
|Полиция Армении в ответ на призыв посольства США: криминогенная ситуация в РА не дает поводов для беспокойства
|Назарбаев: В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать кандидатуру Беларуси на посту генсека ОДКБ
|Никол Пашинян и Бако Саакян в Ереване обсудили вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, безопасности двух армянских республик
|Армянский военнослужащий пройдет курс лечения во Франции
|Арутюнян: В ближайшие дни правящая политическая сила примет командное решение - кому оставаться в кабмине, кому быть в парламенте
|Москва: Очевидно, что между Ереваном и Баку диалог есть, и он ведется
|Еще 26 школ Армении будут включены в программу повышения сейсмической устойчивости зданий
|14 декабря по всей территории Армении ожидаются осадки
|Дорога Степацминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
|Правительство Армении частично возместит стоимость обучения в вузах страны определенной группы лиц
|Школьники Армении при наличии абонементов смогут бесплатно посещать культурно- развлекательные учреждения страны
|Польша поздравила граждан Армении с открытием новой страницы в новейшей истории страны
|Армения на заседании СМИД ОЧЭС в Баку будет представлена на уровне начальника управления МИД
|Экс-глава охраны третьего президента Армении арестован еще на два месяца
|«Оформляете дарственную, чтобы не платить налоги?» -главный налоговик Армении
|Арестованы сотрудники Варденисского отделения агентства по социальному содействию
|Апелляционный суд отменил решение суда общей юрисдикции об аресте экс-главы следственной группы по расследованию событий 1 марта 2008 года
|Свитальски: Прошедшие парламентские выборы были лучшими в новейшей истории Армении
|Никол Пашинян представил основные направления деятельности будущего правительства
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