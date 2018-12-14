Пятница, 14 Декабря 2018 12:07

АрмИнфо. Комитет Сената США по внешним отношениям утвердил кандидатуры Линн Трейси и Эрли Литценберга на должности послов в Армении и Азербайджане. Об этом сообщается на странице Армянского Национального комитета Америки (ANCA).

"ANCA с нетерпением ждет утверждения кандидатуры Линн Трейси на посту посла и начала ее миссии в стране, где у нее будут прекрасные возможности улучшить армяно- американские стратегические отношения", - отмечается в сообщении.

Кандидатура Линн Трейси была выдвинута президентом США Дональдом Трампом в сентябре. Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР, сейчас занимает пост Старшего советника по делам России в Госдепартаменте США. Ранее она была заместителем посла США в Москве, Ашхабаде и Астане. Трейси владеет русским языком.

Эрл (Ли) Литценбергер - старший советник Бюро по политическим вопросам. Он был назначен на эту должность в начале 2018 года. До этого он занимал должность заместителя главы миссии в США в НАТО в Брюсселе (2014-2017 гг.), посольстве США в Сербии (2010- 2013 гг.), в Кыргызстане (2006-2009 гг.). Он был заместителем старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане (2013- 2014 годы).